中股业绩：平安银行三季度净利同比增4.4%，不良贷款率较年初仍上升

路透北京10月21日 - 中国股份制银行--平安银行 周四晚间公布，三季度实现净利润64.27亿元人民币，同比增长4.42%；截至9月末，其不良贷款率为1.56%，与二季度末持平，但较年初仍上升0.11个百分点。

季报并显示，该行前三季净利润为187.19亿元，同比增长5.52%。非利息净收入达274.05亿元，同比增幅19.43%；非利息净收入占比为33.43%，同比提升1.18个百分点。

截至三季度末其不良贷款余额为223亿元，较年初增长26.38%。不良贷款率上升主要是受宏观经济下行影响，部分民营中小企业、低端制造业等企业面临经营不善、利润下滑、融资困难等问题，导致企业出现资金链紧张、断裂、无力还款等情况。

其中，零售不良贷款率上升主要集中在经营性贷款和汽车贷款。受经济下行影响，小企业经营困难、还款能力下降导致经营性贷款不良率上升。

季报指出，受营改增价税分离、上年连续降息并放开存款利率上限的滞后影响，该行生息资产、付息负债平均利率同比下降，存贷差也有所降低；但受益于资产负债结构优化，利率较低的基础性存款负债规模占比提升、同业负债及发行债券的平均利率也有较大幅度的下降，付息负债成本整体下降较多。

截至9月末，平安银行净利差同比提升0.03个百分点至2.62%、净息差保持在2.73%；贷款拨备覆盖率164.39%，较年初下降1.47个百分点。

该行同时公告，董事长孙建一将不再出任新一届董事会董事候选人，邵平不再担任平安银行行长及新一届董事会董事候选人。平安集团副总经理谢永林被推选为新一届执行董事，平安银行原副行长胡跃飞接任行长，两人的任职资格尚待监管部门的核准。