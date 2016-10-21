日本股市：日经指数再次上涨，因疲弱日圆提振公司业绩前景

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美元兑日圆 涨0.2%至104.13，支撑了市场的看多气氛。
“8月以来情况发生了变化，当时美元低于100日圆，投资者极为担忧强势日圆会损及企业获利，”三井住友信托资产管理的策略投资部门总经理Masashi Oda说道。
地产股扩大涨幅，三菱地所 涨1.3%，三井不动产 涨1.9%。
银行股也有上涨，三井住友金融集团 涨1.6%，瑞穗金融集团 涨0.5%。
Yaskawa Electric 早盘跳涨逾5%，此前该公司维持营业利润预估280亿日圆，仍高于汤森路透调查的结果274亿日圆，因在中国的营收强劲。
任天堂 早盘下跌6%，之前该公司发布下一代游戏机Nintendo Switch。
东证股价指数Topix 涨0.1%至1,371.45，JPX日经400指数 涨0.2%至12,290.37。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。