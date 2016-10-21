日本股市：日经指数再次上涨，因疲弱日圆提振公司业绩前景

美元兑日圆 涨0.2%至104.13，支撑了市场的看多气氛。

“8月以来情况发生了变化，当时美元低于100日圆，投资者极为担忧强势日圆会损及企业获利，”三井住友信托资产管理的策略投资部门总经理Masashi Oda说道。

地产股扩大涨幅，三菱地所 涨1.3%，三井不动产 涨1.9%。

银行股也有上涨，三井住友金融集团 涨1.6%，瑞穗金融集团 涨0.5%。

Yaskawa Electric 早盘跳涨逾5%，此前该公司维持营业利润预估280亿日圆，仍高于汤森路透调查的结果274亿日圆，因在中国的营收强劲。

任天堂 早盘下跌6%，之前该公司发布下一代游戏机Nintendo Switch。

东证股价指数Topix 涨0.1%至1,371.45，JPX日经400指数 涨0.2%至12,290.37。(完)