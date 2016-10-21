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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 11:47 BJT

台湾股市：盘中因获利了结而回落，台积电下跌

路透台北10月21日 - 台湾股市周五回落，因对台积电 近期上涨的个股进行获利了结。

0314GMT，加权股价指数 下跌0.2%至9,301.87点。上交易日创下逾15个月高位。

电子类指数 攀升0.1%，金融保险类指数 跌0.2%。

全球最大晶圆代工厂商台积电下跌0.5%。(完)

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