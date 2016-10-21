《路透晚报》--10月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》调控后中国房价涨幅触顶回落，趋稳迹象初显楼市缓着陆

中国楼市的高歌猛进应该已经告一段落了。统计局同时公布了9月房价数据和10月上半月重点城市房价数据，前者同环比涨幅均创下近六年高点，但在国庆密集收紧调控政策后，热点城市房价涨幅回落明显。

--中菲关系：两国将在基础设施投资、项目建设等开展合作--联合声明

中国与菲律宾两国发布联合声明称，双方表达了在包括基础设施投资、基础设施项目建设、工业产能等领域共同开展务实合作的意愿，同意共同实施的基础设施合作需服从适当招标程序、透明度，符合两国相关国内法律法规和通行的国际实践。

--中国经济：加强PPP项目监督管理，严禁以其名义举借政府债务--财政部

中国财政部发文规范政府和社会资本合作（PPP）项目的监督管理，要求各级财政部门会同行业主管部门加强对PPP项目的监督管理，切实保障项目运行质量，严禁以PPP项目名义举借政府债务。

--中国农业：国务院发布农业现代化规划，2020年粮食产能将增至5.5亿吨

中国国务院发布全国农业现代化规划（2016-2020年）称，“十三五”时期将提高农业综合效益和竞争力，目标包括2020年粮食（谷物）综合生产能力，由2015年的5亿吨增至5.5亿吨。

--新闻稿：中国在支持经济增长和控制债务之间面临艰难抉择--标普

标普全球评级近日发布报告称，中国政府在支持经济增长和控制债务之间面临艰难抉择，决策者似乎在改变政府对地方融资平台的依赖来推动公共投资上并没有取得太大的进展。尽管2016年前两个季度全国和省级GDP增速走稳，但鉴于经济趋势走弱，中国地方政府的财政状况面临更大压力。

--《独家新闻》梵蒂冈与中国就争执多年的主教任命问题达成协议只差最后一步

据熟悉双方磋商的天主教消息人士，梵蒂冈与中国派出的代表预计会在本月底前在罗马会晤，努力就中国大陆的主教任命问题达成协议，从而结束双方之间的一项长期争执。

【金融】

--中国金融：实现金融风险监管全覆盖，保持高压持续打击违法违规--金融时报

中国金融时报发表评论员文章称，提升资本市场配置效率更好服务实体经济，就要坚持守住不发生系统性风险的基本底线，实现金融风险监管全覆盖；并持续打击违法违规行为，保持高压态势。

--中国金融：大额存单发行主体范围进一步扩大，机构总数达353家

中国市场利率定价自律机制称，将大额存单发行主体范围进一步扩大至2016年9月底以前发行过同业存单的自律机制核心成员与基础成员，机构个数新增39家，目前可发行大额存单的机构已达353家。

--《台湾金融市场一周展望》外资未走股市有望高档震荡，但需留意国际资金流向转变

欧洲央行维持超宽松政策不变，而总体经济数据好转加强美国联邦储备理事会年底升息机率，国际美元走强。然外资未具大幅汇出的实质需求，预料未来一周台股.TWII仍将在高档附近震荡，但要小心年底逼近国际资金流向转变，对台湾股汇金融市场可能造成的负面影响。

【固定收益】

--《分析》资金趋紧中国央行OMO+MLF加码投放，货币政策难脱中性基调

外汇、缴税等因素叠加，中国银行间资金面本周转紧，央行公开市场操作及MLF(中期借贷便利)均顺势加码：逆回购方面，在七天期限基础上陆续恢复14天、28天品种，单周转为净投放955亿元。为应对本月巨量MLF到期，央行本周中还开展4,620亿元操作，为MLF工具创设以来的单次最高操作规模。

--中国债市：9月末托管余额60.9万亿元，较上月末增1.4万亿--央行

中国央行公布数据显示，截至9月末，中国债券市场托管余额为60.9万亿元人民币，较8月末增加1.4万亿元；其中9月末银行间债券市场托管余额为54.5万亿元，环比增1.1万亿元。

--新债招标：中国六个月贴现国债获0.1亿追加认购，三个月未获追加

中国财政部公告，上午招标的两期贴现国债中，仅六个月期获得0.1亿元人民币追加认购，最终发行100.1亿元；同时发行的三个月期国债未获追加认购，最终发行量与招标量持平，为120亿元。

--中国货币市场：央行连续净投放但流动性仍紧，贬值预期加剧资金外流

尽管中国央行公开市场连续第二日逾千亿元净投放，但银行间市场早盘流动性紧张依旧，隔夜资金尤为稀缺，利率明显上行；除国开行有部分减量供应外，国有大行基本没有融出，而不少股份制银行都有头寸缺口，资金供需失衡较为明显。

--中国债市动态：现券持稳期货微涨，获利盘出现然配置力量不减

中国银行间债市早盘现券收益率持稳，国债期货下探后反弹。交易员称，早盘现券窄幅震荡，收益率前期连续下行后部分获利盘出现，不过国内资产荒背景下机构配置压力不减。

--中国票据市场：资金面紧张转贴利率上行，交投情绪谨慎出票机构增多

中国票据市场转贴利率本周小幅上涨，一年期国有股份制银行承兑电票成交在2.72%附近。银行间资金面持续紧张，央行公开市场净投放及中期借贷便利(MLF)超额续做效果均有限，出票机构明显增多，票据价格承压上行。

--台湾债市：财政部称明年公债发行量将下降，已发函询问交易商意见

台湾财政部发函针对明年的公债及国库券发行，征询各交易商的意见。主要议题包括明年公债发行量将下降，及询问是否同意明年停发三年券及减发30年公债期数等。

【外汇】

--中国金融：尽管人民币走软，但未现恐慌性购汇迹象--外管局官员

中国国家外汇管理局的一位高层官员称，10月中国资本外流压力缓解，虽然人民币走软，但没有出现恐慌性购买外汇的迹象。

--中国外汇：剔除季节因素后三季度结售汇逆差环比略降，跨境流动有望持稳

尽管中国9月银行结售汇逆差环比扩大近两倍，为连续第15个月出现逆差，但若剔除季节性因素，三季度结售汇逆差环比二季度甚至略降，未来跨境资本流动仍然有望保持基本稳定。

--中国汇市：人民币早盘与中间价均刷新逾六年新低，美指强势加剧贬值预期

人民币兑美元即期早盘缩量大跌，并与中间价双双跌破6.75元关口，刷新逾六年新低。交易员称，隔夜美元指数大涨而中间价仍遵循市场化定价，此举进一步刺激客盘购汇情绪，大行适度提供流动性控制贬值速度，但若美指继续强势，人民币汇价料续承压。

--《人民币综述》汇价风云变幻企业淡定以对，资产配置全球化大势难敌

10月以来，人民币兑美元已经贬值逾1%，本周五更是逼近6.76再刷逾六年新低，但企业的心态已经回归理性，年初的恐慌情绪几乎没有出现。中国多家企业外汇业务负责人表示，年内人民币预计跌至6.8左右，最低不会破7.0关口。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.30

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.02%至94.3；SDR篮子指数微跌至95.77，BIS篮子指数微升至95。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升，“一带一路”概念股领涨带动权重股护盘

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，今天权重股出现大幅拉升，“一带一路”概念股领涨，导致资金从其他个股中流出，市场再现“二八”效应。而9月份经济数据整体向好，短线对大盘形成支撑，料后市仍以横盘震荡为主。

--《技术分析》中国股市沪综指短线料反复测试年线

中国股市沪综指本周先抑后扬，反弹至3,080-3,100点区间回补9月向下跳空缺口后横向震荡。技术面显示，年线（3,086点附近）仍对大盘形成压制，3,100点之上压力逐级放大，料难现有效突破。

--港股业绩：中国移动首三季净利为881亿元人民币，同比增长3.1%

以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动今年首三季净利为881亿元人民币，同比增长3.1%。1-9月的营运收入为5,427亿元，按年升4.3%。

--中国个股：智能手机厂商魅族获天音控股等注资，估值达到305亿元

中国大型电子产品零售连锁商--天音控股公告称，拟投资2亿元人民币予国内知名智能手机厂商珠海市魅族科技公司，获得后者0.655%股权。据此计算，魅族的最新估值达到305亿元（折合45亿美元）。

--香港个股：中国燃气获准在国内公开发行最多70亿元人民币公司债券

中国大型城市燃气供应商--中国燃气称，中国证监会已批准其在国内公开发行本金总额最多70亿元人民币的公司债券。

--企业结盟：沃尔玛将向中国网上杂货公司New Dada投资5,000万美元

美国零售巨头沃尔玛(Wal-Mart)表示，将向中国网上杂货和速递公司New Dada投资5,000万美元。沃尔玛与中国本地网络公司扩大合作，以帮助提升其在中国的销售。

--中国个股：世纪游轮305亿元并购休闲类网游Playtika，以现金和股份支付

刚完成巨人网络借壳上市的中国重庆新世纪游轮股份有限公司公告披露另一宗巨额收购案，以305.04亿元人民币估值收购Alpha公司全部A类普通股，以现金和股份支付对价，后者拥有国际知名的休闲社交类网络游戏公司Playtika。 （完） (整理 乔艳红/杨淑祯; 审校 张喜良)