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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 12:08 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑上行趋势停滞，中性格局确立

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    * 欧元/英镑在亚洲市场下跌0.2%，欧元领跌，因亚洲市场在消化欧
洲央行消息和总裁德拉吉的讲话
    * 动能指标偏空，5日和10日移动均线交叉，20日移动均线走扬
    * 中性格局确立，若收在20日移动均线0.8864下方，后市将偏空
    * 本周的0.8900低位和稍早的0.8922高位分别为首道支撑位和阻力位
    * 图表：reut.rs/2eostxs(完)
    
      
      
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 (编译 王琛；审校 戴素萍)

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