路透基点：科通芯城首笔银团贷款额度提高至1.945亿美元，因认购火热

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，中国电子商务公司科通芯城的首笔债市融资收到银行业者的热情回应，贷款规模从目标1.5亿美元提高到1.945亿美元，仍为三年期循环信用贷款。
渣打为独家牵头行兼簿记行，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码240个基点。以牵头行身份加入的银行可获得最高280个基点的综合收益，前端费是120个基点。
科通国际(香港)有限公司为此贷款的借款人，由母公司科通芯城提供担保。
资金将用于一般公司用途，也包括再融资。协议预计在10月末或11月初签署。
额度分配情况如下：
牵头行兼簿记行 美元(百万)
渣打 20
牵头行
平安银行 40
江苏银行 30
中国民生银行 30
印度国家银行 30
安排行
浦发硅谷银行 12
上海银行 10
澳门国际银行 10
印尼国家银行 7.5
台新国际银行 5
总计 194.5 (完)
(编译 高琦 审校 王颖)
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