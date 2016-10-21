中国债市动态：现券持稳期货微涨，获利盘出现然配置力量不减

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月21日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率持稳，国债期货下探后反弹。交易员称，早盘现券窄幅震荡，收益率前期连续下行后部分获利盘出现，不过国内资产荒背景下机构配置压力不减。
他们并表示，国内缺资产且经济前景尚待观察，而楼市和汇率约束下中国央行货币政策维持中性姿态，造成收益率上有顶下有底；在缺乏实质性刺激因素下，小幅波动料延续。
“有点震荡，收益率先上后下，基本回到昨天水平了。这几天的现象感觉还是钱多，一些机构加杠杆后欠配，需要补仓。”华南一券商交易员说。
上海一银行交易员亦表示，现券收益率走势和货币市场资金面收紧的背离，原因之一可能是机构加杠杆，从而产生债券配置压力。
“每家都在扛着杠杆，新增一点资金就放足了，然后就存在（债券）配置压力的说法，放杠杆的机构也会消化掉很多银行间的资金，从而货币市场是缺钱的。”他说。
中国央行公开市场今日共进行1,600亿元人民币逆回购操作，包含七天期700亿元，14天400亿元，28天500亿元；结合本周到期的逆回购和央票计算，单周转为净投放955亿元。
华南一基金交易员认为，收益率下行后今天现券抛的多，但是大行和私募买的也多，市场窄幅震荡；银行间的资金是有点紧，但表外理财资金和境外机构资金仍然较多，收益率仍是上有顶下有底。
“因为资产荒，所以收益上有顶；因为央行没有下调回购利率以及汇率制约，政策不会继续宽松，所以机构成本有限制，收益下有底。”该基金交易员说。
一级市场方面，中国财政部上午招标的三个月和六个月期贴现国债，加权中标收益率分别为1.9690%和1.9967%，边际中标收益率2.0237%和2.0564%，对应投标倍数2.70倍和2.83倍。
剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.0620%/3.0600%，上日尾盘为3.0595%/3.0550%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报102.120元，较上日结算价涨0.02%；10年期国债主力合约T1612 收报101.925元，较上日结算价涨0.05%。 (完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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