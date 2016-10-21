中国货币市场：央行连续净投放但流动性仍紧，贬值预期加剧资金外流

路透上海10月21日 - 尽管中国央行公开市场连续第二日逾千亿元净投放，但银行间市 场周五早盘流动性紧张依旧，隔夜资金尤为稀缺，利率明显上行；除国开行有部分减量供应 外，国有大行基本没有融出，而不少股份制银行都有头寸缺口，资金供需失衡较为明显。 交易员指出，季度缴税已进入高峰期，而人民币汇价持续走弱，贬值预期加剧又进一步 加大了资金外流的压力，央行本周的MLF（中期借贷便利）加量续做，也只是被动补充了此 前的外汇占款流失；未来汇率仍将持续承压，资金面紧平衡或成常态。 “紧啊紧啊，三季度缴税，外汇也流出很多，日子啊不好过。”北京一基金交易员称。 华东一银行交易员表示，今日隔夜资金特别紧，七天和14天期相对好一些，但融入也不 算容易，“大行早上全部都不出，股份制（银行）几乎全线在借，政策性银行农发不出，国 开也砍量。” 央行公开市场今日共进行1,600亿元人民币逆回购操作，包含七天期700亿元，14天400 亿元，28天500亿元；结合本周到期的逆回购和央票计算，单周转为净投放955亿元。 上述银行交易员并指出，相对于例行缴准、缴税以及月末季末等传统因素外，汇率因素 的不确定性更大，其引发资金外流的时间段以及规模也很难估计，因此在贬值预期没有明显 减弱前，资金面仍不会太好过。 她还谈到，虽然目前外汇占款不断下降，但国内房地产又在严格调控，政策面不能释放 过强的信号，央行在流动性管理上也只能做到被动的补充，未来流动性依旧难言乐观。 中国央行周二对20家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共4,620亿元人民币,操作 量远超当日1,320亿元的到期量。业内人士称，此次操作放量，主要是因为本月MLF到期规模 较大，同时央行也倾向通过六个月和一年品种向市场提供长期稳定资金；近几个月外汇占款 下降比较多，央行亦通过MLF操作弥补长期资金缺口。 人民币兑美元即期 周五早盘缩量大跌，并与中间价双双跌破6.75元关口，刷 新逾六年新低。交易员称，隔夜美元指数大涨而中间价仍遵循市场化定价，此举进一步刺激 客盘购汇情绪，大行适度提供流动性控制贬值速度，但若美指继续强势，人民币汇价料续承 压。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.2826 2.2202 6.24 七天 2.4659 2.5114 -4.55 14天 3.1104 2.8508 25.96 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.7850 6.7350 -295.00 七天 2.9500 2.6900 26.00 14天 2.8800 2.7400 14.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3500 2.2000 15.00 七天 3.0000 2.7000 30.00 14天 3.2000 3.1000 10.00 Shibor 其中:隔夜 2.2220 2.2080 1.40 七天 2.4010 2.3970 0.40 三个月 2.8096 2.8054 0.42 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)