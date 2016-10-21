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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 12:19 BJT

中国货币市场：央行连续净投放但流动性仍紧，贬值预期加剧资金外流

路透上海10月21日 - 尽管中国央行公开市场连续第二日逾千亿元净投放，但银行间市
场周五早盘流动性紧张依旧，隔夜资金尤为稀缺，利率明显上行；除国开行有部分减量供应
外，国有大行基本没有融出，而不少股份制银行都有头寸缺口，资金供需失衡较为明显。
    
    交易员指出，季度缴税已进入高峰期，而人民币汇价持续走弱，贬值预期加剧又进一步
加大了资金外流的压力，央行本周的MLF（中期借贷便利）加量续做，也只是被动补充了此
前的外汇占款流失；未来汇率仍将持续承压，资金面紧平衡或成常态。
    
    “紧啊紧啊，三季度缴税，外汇也流出很多，日子啊不好过。”北京一基金交易员称。
    
    华东一银行交易员表示，今日隔夜资金特别紧，七天和14天期相对好一些，但融入也不
算容易，“大行早上全部都不出，股份制（银行）几乎全线在借，政策性银行农发不出，国
开也砍量。”
    
    央行公开市场今日共进行1,600亿元人民币逆回购操作，包含七天期700亿元，14天400
亿元，28天500亿元；结合本周到期的逆回购和央票计算，单周转为净投放955亿元。 
    
    
    上述银行交易员并指出，相对于例行缴准、缴税以及月末季末等传统因素外，汇率因素
的不确定性更大，其引发资金外流的时间段以及规模也很难估计，因此在贬值预期没有明显
减弱前，资金面仍不会太好过。
    
    她还谈到，虽然目前外汇占款不断下降，但国内房地产又在严格调控，政策面不能释放
过强的信号，央行在流动性管理上也只能做到被动的补充，未来流动性依旧难言乐观。

    中国央行周二对20家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共4,620亿元人民币,操作
量远超当日1,320亿元的到期量。业内人士称，此次操作放量，主要是因为本月MLF到期规模
较大，同时央行也倾向通过六个月和一年品种向市场提供长期稳定资金；近几个月外汇占款
下降比较多，央行亦通过MLF操作弥补长期资金缺口。 
 
    
    人民币兑美元即期 周五早盘缩量大跌，并与中间价双双跌破6.75元关口，刷
新逾六年新低。交易员称，隔夜美元指数大涨而中间价仍遵循市场化定价，此举进一步刺激
客盘购汇情绪，大行适度提供流动性控制贬值速度，但若美指继续强势，人民币汇价料续承
压。 
 
     
    以下为主要货币市场利率报价：        
    
 北京时间11:58               今日(%)    上日(%)     变动(bp)
                                                            
 质押式回购加权平均利率                                     
   其中：隔夜                  2.2826    2.2202        6.24 
         七天                  2.4659    2.5114       -4.55 
         14天                  3.1104    2.8508       25.96 
 上海证交所质押式回购利率                                   
      其中:隔夜                3.7850    6.7350     -295.00 
           七天                2.9500    2.6900       26.00 
          14天                 2.8800    2.7400       14.00 
 回购定盘利率                                               
  其中:隔夜                    2.3500    2.2000       15.00 
       七天                    3.0000    2.7000       30.00 
      14天                     3.2000    3.1000       10.00 
 Shibor                                                     
      其中:隔夜                2.2220    2.2080        1.40 
           七天                2.4010    2.3970        0.40 
         三个月                2.8096    2.8054        0.42 
    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 林高丽)

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