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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 13:05 BJT

《全球汇市》美元走势坚挺，欧央行打击缩减刺激臆测拖累欧元

英镑 跌0.1%至1.2238美元，周线有望上涨0.4%。
    
    欧洲理事会主席图斯克称，在正式的英国退欧程序展开之前，不会与英国就退欧进行磋商。
    
    图斯克称英国首相特雷莎梅已确认英国退欧谈判将在2017年3月底启动。
    
    离岸人民币兑美元 跌至六年最低。    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0901  1.0928  -0.25  +0.38  1.0860
    美元/日圆            104.10  103.94  +0.15 -13.47  120.30
    欧元/日圆         113.46  113.59  -0.11 -13.04  130.47
    美元/瑞郎            0.9949  0.9923  +0.26  -0.69  1.0018
    英镑/美元            1.2239  1.2250  -0.09 -16.96  1.4738
    美元/加元            1.3243  1.3228  +0.11  -4.31  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7636  6.7466  +0.25  +2.98  6.5680
    澳元/美元            0.7628  0.7624  +0.05  +4.85  0.7275
    新西兰元/美元        0.7169  0.7188  -0.26  +5.04  0.6825
    澳元/日圆         79.400  79.220  +0.23  -9.38  87.620
    新西兰元/日圆     74.620  74.750  -0.17  -8.98  81.980
    英镑/日圆         127.41  127.35  +0.05 -28.11  177.22
    澳元/新西兰元     1.0639  1.0593  +0.43  -0.23  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 徐文焰/高琦/杜明霞/王琛；审校　白云/李爽/于春红/戴素萍)

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