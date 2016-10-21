《全球汇市》美元走势坚挺，欧央行打击缩减刺激臆测拖累欧元

英镑 跌0.1%至1.2238美元，周线有望上涨0.4%。 欧洲理事会主席图斯克称，在正式的英国退欧程序展开之前，不会与英国就退欧进行磋商。 图斯克称英国首相特雷莎梅已确认英国退欧谈判将在2017年3月底启动。 离岸人民币兑美元 跌至六年最低。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0901 1.0928 -0.25 +0.38 1.0860 美元/日圆 104.10 103.94 +0.15 -13.47 120.30 欧元/日圆 113.46 113.59 -0.11 -13.04 130.47 美元/瑞郎 0.9949 0.9923 +0.26 -0.69 1.0018 英镑/美元 1.2239 1.2250 -0.09 -16.96 1.4738 美元/加元 1.3243 1.3228 +0.11 -4.31 1.3839 美元/离岸人民币 6.7636 6.7466 +0.25 +2.98 6.5680 澳元/美元 0.7628 0.7624 +0.05 +4.85 0.7275 新西兰元/美元 0.7169 0.7188 -0.26 +5.04 0.6825 澳元/日圆 79.400 79.220 +0.23 -9.38 87.620 新西兰元/日圆 74.620 74.750 -0.17 -8.98 81.980 英镑/日圆 127.41 127.35 +0.05 -28.11 177.22 澳元/新西兰元 1.0639 1.0593 +0.43 -0.23 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 徐文焰/高琦/杜明霞/王琛；审校 白云/李爽/于春红/戴素萍)