欧股业绩：思爱普第三季获利增长1%，上调今年营业利润预期区间低端

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透法兰克福10月21日 - 欧洲最大软件公司思爱普(SAP) 周五上调了2016年营业利润预期区间的低端，此前旗下软件许可业务继续录得该公司称之为“强劲的”季度表现。
扣除特殊项目后的第三季营业利润成长1%至16.4亿欧元(17.9亿美元)，略低于路透调查分析师平均预估的16.9亿欧元。
软件许可业务增长5%至36.9亿欧元，增幅略好于预期。
思爱普称，目前预计整个财年营业利润为65亿至67亿欧元，之前的预期为64亿至67亿欧元。
接受路透调查的分析师此前预期，该公司2016年获利66.8亿欧元，17位分析师的预估范围从64.2亿欧元到70.1亿欧元不等。(完) (编译 刘秀红；审校 汪红英)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。