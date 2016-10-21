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市场报道 | 2016年 10月 21日 星期五 13:21 BJT

欧股业绩：思爱普第三季获利增长1%，上调今年营业利润预期区间低端

路透法兰克福10月21日 - 欧洲最大软件公司思爱普(SAP) 周五上调了2016年营业利润预期区间的低端，此前旗下软件许可业务继续录得该公司称之为“强劲的”季度表现。

扣除特殊项目后的第三季营业利润成长1%至16.4亿欧元(17.9亿美元)，略低于路透调查分析师平均预估的16.9亿欧元。

软件许可业务增长5%至36.9亿欧元，增幅略好于预期。

思爱普称，目前预计整个财年营业利润为65亿至67亿欧元，之前的预期为64亿至67亿欧元。

接受路透调查的分析师此前预期，该公司2016年获利66.8亿欧元，17位分析师的预估范围从64.2亿欧元到70.1亿欧元不等。(完) (编译 刘秀红；审校 汪红英)

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