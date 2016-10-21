《汇市简讯》欧洲盘初：美元兑多数货币上扬

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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* 欧元/美元跌0.24%，美元/日圆跌0.13%，澳元/美元涨0.16%，新西兰元/美元跌0.28%
* 英镑/美元跌0.11%，美元/人民币离岸市场汇率涨0.21%，美元/人民币在岸市场汇率涨0.16%，美元/韩元涨0.73%
* 日经指数跌0.28%，中国沪综指跌0.14%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.37%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.41%，美国指标公债收益率报1.7452%
* 英相特雷莎梅首度参加峰会，试图化解欧盟领袖的脱欧疑虑
* 中国9月70个大中城市新建住宅售价同比上涨11.2%，环比涨2.1%
* 香港金融市场因台风休市。欧洲开盘：r.reuters.com/dec27t (完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。