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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 14:06 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元兑多数货币上扬

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* 欧元/美元跌0.24%，美元/日圆跌0.13%，澳元/美元涨0.16%，新西兰元/美元跌0.28%

* 英镑/美元跌0.11%，美元/人民币离岸市场汇率涨0.21%，美元/人民币在岸市场汇率涨0.16%，美元/韩元涨0.73%

* 日经指数跌0.28%，中国沪综指跌0.14%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.37%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.41%，美国指标公债收益率报1.7452%

* 英相特雷莎梅首度参加峰会，试图化解欧盟领袖的脱欧疑虑

* 中国9月70个大中城市新建住宅售价同比上涨11.2%，环比涨2.1%

* 香港金融市场因台风休市。欧洲开盘：r.reuters.com/dec27t (完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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