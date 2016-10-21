台湾股市：随亚股收微跌终止连四涨，下周关注苹果财报及外资动向

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北10月21日 - 台湾股市周五收微跌，终止连四涨格局，周线则收红1.54%。分析师表示，随亚洲股市普遍走跌，且昨天领涨的塑化类股走低，终场指数微收低但仍守稳在9,300点之上；下周观察重点为美国苹果公司公布财报及摩台指结算外资动向。
台湾加权股价指数 收跌0.11%,至9,306.57点；今日成交初值 为747.15亿台币，上交易日修正后为653.12亿。
〞今天盘中又创高点，但之后卖压就出来了，很明显就是多空交战。〞凯基投顾一不愿具名分析师说。
他表示，今天台股指数最高至9,348点，越过昨天盘中高点，惟随指数创高点卖压即出笼，且昨天领涨塑化类股及鸿海 ，塑化类股回档，鸿海则持续攻高，使大盘陷胶着；而从今天成交量不到800亿台币观察，短线除非成交量能冲到800亿台币以上水准，否则指数往上空间有限，并维持高档震荡走势。
分析师预估，下周一台股指数区间料在9,200-9,400点间。
本地时间14:10，亚洲主要股市大都走跌，MSCI亚太明晟指数 跌0.34%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。