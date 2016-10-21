台湾股市：随亚股收微跌终止连四涨，下周关注苹果财报及外资动向

路透台北10月21日 - 台湾股市周五收微跌，终止连四涨格局，周线则收红1.54%。分析师表示，随亚洲股市普遍走跌，且昨天领涨的塑化类股走低，终场指数微收低但仍守稳在9,300点之上；下周观察重点为美国苹果公司公布财报及摩台指结算外资动向。

台湾加权股价指数 收跌0.11%,至9,306.57点；今日成交初值 为747.15亿台币，上交易日修正后为653.12亿。

〞今天盘中又创高点，但之后卖压就出来了，很明显就是多空交战。〞凯基投顾一不愿具名分析师说。

他表示，今天台股指数最高至9,348点，越过昨天盘中高点，惟随指数创高点卖压即出笼，且昨天领涨塑化类股及鸿海 ，塑化类股回档，鸿海则持续攻高，使大盘陷胶着；而从今天成交量不到800亿台币观察，短线除非成交量能冲到800亿台币以上水准，否则指数往上空间有限，并维持高档震荡走势。

分析师预估，下周一台股指数区间料在9,200-9,400点间。