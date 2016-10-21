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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 14:24 BJT

日本股市：获利了结令日经指数收低，终止五日连涨

路透东京10月21日 - 日经指数 周五在震荡交投中小跌，终止五日连涨，投资者拭目以待下周日本企业将公布的半年度财报。

日经指数 收低0.3%，报17,184.59点，为六个交易日来首跌。本周日股累计上涨1.9%。

东证股价指数 跌0.4%，报1,365.29点。JPX-日经400指数 下滑0.3%，报12,231.17点。(完)

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