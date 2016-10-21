马来西亚经济：政府预计本国经济2017年增长将加快，预算赤字降低

路透吉隆坡10月21日 - 东南亚第三大经济体--马来西亚冀望于内需及全球大宗商品价格的复苏，来帮助其在2017年成长略微加快，并降低大规模的预算赤字。

该国政府预计明年本国经济增幅应该在4-5%左右。今年1月，由于油价跌至每桶30美元，导致该国经济收入骤降，政府不得不下调2016年预算，并将今年增长预期调低至4.0-4.5%。

此项预期包含在政府年度经济报告中。报告在总理纳吉布宣布2017年预算之前稍早公布。

“我们将继续确保通胀率、增长率和债券水平等经济指标维持强劲及韧性，反映出经济的核心基本面，”纳吉布周四称。

马来西亚经常帐盈余料将进一步收窄，2017年料为148亿马币(林吉特)(35.4亿美元)，今年和2015年分别为164亿马币和347亿马币。

该国政府预计，2017年预算赤字为403亿马币或占国内生产总值(GDP)的3%。