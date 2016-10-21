马来西亚经济：政府预计本国经济2017年增长将加快，预算赤字降低

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透吉隆坡10月21日 - 东南亚第三大经济体--马来西亚冀望于内需及全球大宗商品价格的复苏，来帮助其在2017年成长略微加快，并降低大规模的预算赤字。
该国政府预计明年本国经济增幅应该在4-5%左右。今年1月，由于油价跌至每桶30美元，导致该国经济收入骤降，政府不得不下调2016年预算，并将今年增长预期调低至4.0-4.5%。
此项预期包含在政府年度经济报告中。报告在总理纳吉布宣布2017年预算之前稍早公布。
“我们将继续确保通胀率、增长率和债券水平等经济指标维持强劲及韧性，反映出经济的核心基本面，”纳吉布周四称。
马来西亚经常帐盈余料将进一步收窄，2017年料为148亿马币(林吉特)(35.4亿美元)，今年和2015年分别为164亿马币和347亿马币。
该国政府预计，2017年预算赤字为403亿马币或占国内生产总值(GDP)的3%。
这要比2016年占GDP 3.1%的目标略有改善。但今年上半年的预算赤字所占比重已达到5.6%。评级机构已警告称，如果马来西亚预算赤字过高，则可能调降其评级。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。