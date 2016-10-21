更新版 1-欧股业绩：爱立信第三季营业利润同比骤降93%，北美市场营收下滑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
爱立信上周发布获利预警，称季度营业利润料将下滑94%，营收也将剧减，这令投资者感到震惊。
电信公司支出下降，新的5G技术仍需时日，加上来自芬兰的诺基亚和中国华为的激烈竞争，都令爱立信疲于应对。
此外，自Hans Vestberg于7月离职后，该公司一直没有正式的执行长，也令其境况难上加难。在未考虑显而易见的候选人之后，爱立信可能会聘请一位在电信行业没有从业经历的人担任执行长。
爱立信自宣布计划裁减数以千计的岗位以来，其削减成本步伐一直比竞争对手诺基亚和阿尔卡特-朗讯缓慢。分析师称，第三季财报显示该公司在寻找新掌舵人之际，正面临着挑战。
爱立信周五证实，季度营业利率从上年同期的51亿瑞典克朗降至3亿瑞典克朗，降幅达93%，营收(销售)下降14%至511亿。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。