更新版 1-欧股业绩：爱立信第三季营业利润同比骤降93%，北美市场营收下滑

爱立信上周发布获利预警，称季度营业利润料将下滑94%，营收也将剧减，这令投资者感到震惊。

电信公司支出下降，新的5G技术仍需时日，加上来自芬兰的诺基亚和中国华为的激烈竞争，都令爱立信疲于应对。

此外，自Hans Vestberg于7月离职后，该公司一直没有正式的执行长，也令其境况难上加难。在未考虑显而易见的候选人之后，爱立信可能会聘请一位在电信行业没有从业经历的人担任执行长。

爱立信自宣布计划裁减数以千计的岗位以来，其削减成本步伐一直比竞争对手诺基亚和阿尔卡特-朗讯缓慢。分析师称，第三季财报显示该公司在寻找新掌舵人之际，正面临着挑战。