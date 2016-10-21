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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 14:49 BJT

新兴汇市：欧洲央行会后美元强势打压亚币，人民币再创六年新低

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            103.92    103.96   +0.04  +15.76    120.30
    坡元            1.3926    1.3921   -0.04   +1.79    1.4175
    台币          31.635    31.530   -0.33   +4.52    33.066
    韩元           1134.18   1127.50   -0.59   +3.59   1174.95
    泰铢             35.11     34.99   -0.34   +2.59     36.02
    菲律宾披索       48.25     48.10   -0.30   -2.79     46.90
    印尼卢比      13035.00  13005.00   -0.23   +5.75  13785.00
    印度卢比       66.90     66.81   -0.13   -1.11     66.15
    马币            4.1850    4.1810   -0.10   +2.51    4.2900
    人民币          6.7578    6.7457   -0.18   -3.93    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译/审校 蔡美珍/白云/刘秀红/高琦/汪红英/王兴亚/孙茉莉)

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