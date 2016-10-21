澳洲股市：收盘下跌，受Healthscope大跌拖累

路透10月21日 - 澳洲股市周五收盘下跌，受医疗保健类股拖累，Healthscope 因获利预警而大跌，另外美元走强拖累油价，从而压低了能源类股。

美元指数升至七个月高点，欧元则跌至3月以来的最低水准，欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性，近日流传的央行将开始逐步撤走1.74万亿欧元资产购买计划的传言不攻自破。