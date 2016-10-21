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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 14:40 BJT

澳洲股市：收盘下跌，受Healthscope大跌拖累

路透10月21日 - 澳洲股市周五收盘下跌，受医疗保健类股拖累，Healthscope 因获利预警而大跌，另外美元走强拖累油价，从而压低了能源类股。

美元指数升至七个月高点，欧元则跌至3月以来的最低水准，欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性，近日流传的央行将开始逐步撤走1.74万亿欧元资产购买计划的传言不攻自破。

指标S&P/ASX 200指数 收盘跌0.2%至5,430.3点。本周周线下跌0.1%，为连续第二周录得周线跌幅。

Healthscope收跌近19%至八个月低点。该公司之前称，第一季医院营收增长低于预期。

金融类股上涨帮助指标股指收复早盘的部分跌幅，西太平洋银行 和澳新银行 分别上涨0.9%和0.8%。(完)

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