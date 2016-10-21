澳洲股市：收盘下跌，受Healthscope大跌拖累

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月21日 - 澳洲股市周五收盘下跌，受医疗保健类股拖累，Healthscope 因获利预警而大跌，另外美元走强拖累油价，从而压低了能源类股。
美元指数升至七个月高点，欧元则跌至3月以来的最低水准，欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性，近日流传的央行将开始逐步撤走1.74万亿欧元资产购买计划的传言不攻自破。
指标S&P/ASX 200指数 收盘跌0.2%至5,430.3点。本周周线下跌0.1%，为连续第二周录得周线跌幅。
Healthscope收跌近19%至八个月低点。该公司之前称，第一季医院营收增长低于预期。
金融类股上涨帮助指标股指收复早盘的部分跌幅，西太平洋银行 和澳新银行 分别上涨0.9%和0.8%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。