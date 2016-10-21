欧元债市：葡萄牙公债收益率处在六周低点附近，等待DBRS公布评级复评

葡萄牙政府也乐观认为，DBRS将认可其财政努力并维持评级稳定。

“与我们一样，市场并不预期评级会被调降。”DZ Bank分析师Sebastian Fellechner说道。

根据Tradeweb数据，葡萄牙10年期公债收益率 日内持平于3.23%，周四曾触及六周低点3.16%。

德国10年期公债收益率 升1个基点，报0.01%，周四曾短暂跌至零水位下方。（完）

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