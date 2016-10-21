欧元债市：葡萄牙公债收益率处在六周低点附近，等待DBRS公布评级复评

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
葡萄牙政府也乐观认为，DBRS将认可其财政努力并维持评级稳定。
“与我们一样，市场并不预期评级会被调降。”DZ Bank分析师Sebastian Fellechner说道。
根据Tradeweb数据，葡萄牙10年期公债收益率 日内持平于3.23%，周四曾触及六周低点3.16%。
德国10年期公债收益率 升1个基点，报0.01%，周四曾短暂跌至零水位下方。（完）
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 汪红英/高琦 审校 于春红/杜明霞)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选