国际油市：油价持稳，美元走强及市场收紧多空效应相抵

0652 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶50.59美元，较上日结算价跌0.04美元。

布兰特原油期货 涨0.07美元至每桶51.45美元。

上个交易日原油价格跌逾2%，因美元汇率飙升。

中国柴油和汽油出口再次跳增，也令市场承压。中国柴油和汽油出口增长，导致亚洲燃料供应过剩，因中国炼厂的产量继续超过国内市场可消耗的水平。

尽管中国的出口增长，但实货市场人气高涨，因越来越多的迹象显示油市趋紧。

“近期油市基本面已经转为偏多。需求正在持稳，OPEC产量已经触顶(而且如果限产得以执行，产量还将下降)，全球库存减少意味着市场比许多人认为的更加平衡，”Bernstein Energy的Neil Beveridge在客户报告中说。

石油输出国组织(OPEC)计划在11月30日会议后落实减产50-100万桶/日。该组织目前产量仍处在3,360万桶/日的纪录高点。

Bernstein的Beveridge说，鉴于OPEC减产以及整体市场的情况，他“预测(油价)将在2017年回升至每桶60美元，2018年达到70美元”，不过非OPEC产油国增产会拖累油价的涨势。

“到最后，美国产量(乃至非OPEC供应)上升，会限制油价的复苏，”他说。

美国原油产量C-OUT-T-EIA自2015年达到高点以来，已减少将近12%，目前为850万桶/日，但最近几周活跃钻机数量上升，已经略为提高了产量；一些分析师认为，这初步显示美国页岩油产业已经适应了低油价，在每桶约50美元的价格上也能营运。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻