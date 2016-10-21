全球金市：金价因美元上涨而微跌；本周料录得四周来的首次周线上涨

“黄金在1,250美元获得良好支撑，所有人都在等待大选尘埃落定，金价目前仅是基于美元走势而动。”渣打银行商品交易部主管Yuichi Ikemizu说道。

Ikemizu还表示，美联储升息预期已经被金价走势消化，“即便升息，黄金也不会大幅走低。”

美联储官员迄今的暗示明显偏向于12月升息。

“我们继续看到ETF资金流入支撑(黄金)，不过在欧元和英镑走软的环境下，美元强势可能在短期压制金价的上行走势。”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin表示。

“ETF新增仓位反映出对黄金的投资需求，料将阻止金价跌破1,250美元。”渣打的Ikemizu说道。

现货银 下跌0.2%至每盎司17.48美元。

现货铂金 下跌0.4%至每盎司930.60美元，现货钯金 跌逾1%至621.50美元，为7月13日以来最低位。（完）

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