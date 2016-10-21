全球金市：金价因美元上涨而微跌；本周料录得四周来的首次周线上涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“黄金在1,250美元获得良好支撑，所有人都在等待大选尘埃落定，金价目前仅是基于美元走势而动。”渣打银行商品交易部主管Yuichi Ikemizu说道。
Ikemizu还表示，美联储升息预期已经被金价走势消化，“即便升息，黄金也不会大幅走低。”
美联储官员迄今的暗示明显偏向于12月升息。
“我们继续看到ETF资金流入支撑(黄金)，不过在欧元和英镑走软的环境下，美元强势可能在短期压制金价的上行走势。”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin表示。
“ETF新增仓位反映出对黄金的投资需求，料将阻止金价跌破1,250美元。”渣打的Ikemizu说道。
现货银 下跌0.2%至每盎司17.48美元。
现货铂金 下跌0.4%至每盎司930.60美元，现货钯金 跌逾1%至621.50美元，为7月13日以来最低位。（完）
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/高琦 审校 于春红/蔡美珍)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。