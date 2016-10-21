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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 16:44 BJT

台湾债市：10年R券发行前交易首日殖利率弹升后急挫，明年发债量恐锐减

* 10年期105/11期R券发行前交易首日，殖利率飞高后急挫
    * 财政部明年拟缩减发债规模，使债市猪羊变色
    * 下周一105/13期殖利率区间暂看0.60-0.67%
    * 105/11期R券下周殖利率交易区间0.80-0.90%

    路透台北10月21日 - 台湾指标10年公债105/11期R券 周五发行前交易殖
利率大幅震荡开高收低；交易员指出，受到财政部拟减少明年发债量利多消息激励，促使殖
利率出量挫低，盘中最低杀到0.800%；惟短线停损卖压待消化，且往下追价意愿偏低，尾盘
殖利率拉至0.85%以上作收。
    
    他们指出，明年发债量减少让今天台债市场猪羊变色，但随殖利率瞬间直泻而下，往下
追价力道明显偏弱，大家才发现反应太过激烈，加上大型银行买盘并未进驻，尾盘殖利率止
跌拉升；短线因停损卖压尚未解除，殖利率有机会再度回测0.90%以上高点，长线则视财政
部减少发债量消息如何发展。
    
    〞今天只能说是政府把它打下来，但往下追大家还是会怕啦，因为这波弹上来很多人都
等着要停损，而且美债殖利率也还在高档。〞一位大型银行交易员说。
       
    他表示，由于这波来自证券商停损及大型银行卖压尚未消化完毕，大家都在等待债券市
场的〞救世主〞--一家大型银行买盘进场，料在大型银行未表态前，往下追价力道薄弱。
    
    〞今天刚好是这只黑天鹅飞一下，但还不够啦，大家都在等大型银行买盘什么时候进场
，等着殖利率弹高后才跟进。〞他说。
    
    台湾财政部周四发函针对明年的公债及国库券发行，征询各交易商的意见。主要议题包
括明年公债发行量将下降，及询问是否同意明年停发三年券及减发30年公债期数等。 

    另一位大型银行交易员说，早盘主流券殖利率受财政部拟减少明年发债量消息激励瞬间
急挫，惟在殖利率挫低之际，冷门券卖压依旧沉重，〞冷门还是有人要卖啊，我们还是想再
稍微观望一下，目前只做一些短线的抛补。〞
    
    他说，初步来看财政部明年债量可能大减，受筹码减少影响短线殖利率恐怕很难大幅打
高，惟目前将暂持观望态度，〞要等要相对甜蜜的点，我们才会进场。〞

    一大型商业银行交易员则指出，景气不好、短率未走高加上国库缺钱，长线台债没有看
空的理由，但这波殖利率强弹却未见大型银行买盘进场，大家都不敢贸然抢进；〞这次弹起
来他们就躲起来，今天这样杀下来，看来高点已见，有人头顶要冒烟(生气)了！〞

    交易员预估，下周一105/13 期公债发行前交易殖利率区间估在0.60-0.67%
；105/11期R券发行前交易殖利率区间看0.80-0.90%。
          
         收盘价                  涨跌  报价(%)           区间(%)    成交值
                                   幅                             
  年期     期别                 (基点                             (亿台币)
                                    )                             
     5   105/13                 -0.79   0.6410    0.6000-0.6650*     97.50
    10  105/11R                    --   0.8580   *0.8000-0.9250*    166.00
  *表创该期券发行以来新高及新低。
      
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  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          0.8545%
   5    105/08                          0.6266%
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)      

 (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)

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