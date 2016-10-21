台湾债市：10年R券发行前交易首日殖利率弹升后急挫，明年发债量恐锐减

* 10年期105/11期R券发行前交易首日，殖利率飞高后急挫 * 财政部明年拟缩减发债规模，使债市猪羊变色 * 下周一105/13期殖利率区间暂看0.60-0.67% * 105/11期R券下周殖利率交易区间0.80-0.90% 路透台北10月21日 - 台湾指标10年公债105/11期R券 周五发行前交易殖 利率大幅震荡开高收低；交易员指出，受到财政部拟减少明年发债量利多消息激励，促使殖 利率出量挫低，盘中最低杀到0.800%；惟短线停损卖压待消化，且往下追价意愿偏低，尾盘 殖利率拉至0.85%以上作收。 他们指出，明年发债量减少让今天台债市场猪羊变色，但随殖利率瞬间直泻而下，往下 追价力道明显偏弱，大家才发现反应太过激烈，加上大型银行买盘并未进驻，尾盘殖利率止 跌拉升；短线因停损卖压尚未解除，殖利率有机会再度回测0.90%以上高点，长线则视财政 部减少发债量消息如何发展。 〞今天只能说是政府把它打下来，但往下追大家还是会怕啦，因为这波弹上来很多人都 等着要停损，而且美债殖利率也还在高档。〞一位大型银行交易员说。 他表示，由于这波来自证券商停损及大型银行卖压尚未消化完毕，大家都在等待债券市 场的〞救世主〞--一家大型银行买盘进场，料在大型银行未表态前，往下追价力道薄弱。 〞今天刚好是这只黑天鹅飞一下，但还不够啦，大家都在等大型银行买盘什么时候进场 ，等着殖利率弹高后才跟进。〞他说。 台湾财政部周四发函针对明年的公债及国库券发行，征询各交易商的意见。主要议题包 括明年公债发行量将下降，及询问是否同意明年停发三年券及减发30年公债期数等。 另一位大型银行交易员说，早盘主流券殖利率受财政部拟减少明年发债量消息激励瞬间 急挫，惟在殖利率挫低之际，冷门券卖压依旧沉重，〞冷门还是有人要卖啊，我们还是想再 稍微观望一下，目前只做一些短线的抛补。〞 他说，初步来看财政部明年债量可能大减，受筹码减少影响短线殖利率恐怕很难大幅打 高，惟目前将暂持观望态度，〞要等要相对甜蜜的点，我们才会进场。〞 一大型商业银行交易员则指出，景气不好、短率未走高加上国库缺钱，长线台债没有看 空的理由，但这波殖利率强弹却未见大型银行买盘进场，大家都不敢贸然抢进；〞这次弹起 来他们就躲起来，今天这样杀下来，看来高点已见，有人头顶要冒烟(生气)了！〞 交易员预估，下周一105/13 期公债发行前交易殖利率区间估在0.60-0.67% ；105/11期R券发行前交易殖利率区间看0.80-0.90%。 收盘价 涨跌 报价(%) 区间(%) 成交值 幅 年期 期别 (基点 (亿台币) ) 5 105/13 -0.79 0.6410 0.6000-0.6650* 97.50 10 105/11R -- 0.8580 *0.8000-0.9250* 166.00 *表创该期券发行以来新高及新低。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.8545% 5 105/08 0.6266% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)