金属期市：伦铜周线恐录得连三跌，受需求下滑疑虑拖累

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“越来越多的城市在试图降低这种风险...这可能导致对金属的需求下降。”
路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，9月70个大中城市新建住宅销售价格同比升11.2%，涨幅较上月的9.2%进一步扩大，且并录得连续一年上涨。
0706GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.1%至每吨4,655美元，周线料下跌0.5%。
上海期交所期铜 收低0.2%至每吨37,180元人民币。
LME期铝 脱离一个月低位，涨0.5%至每吨1,621美元，但周线仍料将跌逾3%，因中国生产商加大供应。
上海期锡 和期铅 均上涨2%，其中18个月旧合约期锡触及每吨132,100元人民币的纪录高位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。