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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 15:53 BJT

金属期市：伦铜周线恐录得连三跌，受需求下滑疑虑拖累

“越来越多的城市在试图降低这种风险...这可能导致对金属的需求下降。”

路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，9月70个大中城市新建住宅销售价格同比升11.2%，涨幅较上月的9.2%进一步扩大，且并录得连续一年上涨。

0706GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.1%至每吨4,655美元，周线料下跌0.5%。

上海期交所期铜 收低0.2%至每吨37,180元人民币。

LME期铝 脱离一个月低位，涨0.5%至每吨1,621美元，但周线仍料将跌逾3%，因中国生产商加大供应。

上海期锡 和期铅 均上涨2%，其中18个月旧合约期锡触及每吨132,100元人民币的纪录高位。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红)

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