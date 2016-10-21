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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 16:18 BJT

《全球汇市》美元料连续第三周录得周线上涨，因美国升息预期升温

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0882  1.0928  -0.42  +0.20  1.0860
    美元/日圆            103.82  103.94  -0.12 -13.70  120.30
    欧元/日圆         112.99  113.59  -0.53 -13.40  130.47
    美元/瑞郎            0.9946  0.9923  +0.23  -0.72  1.0018
    英镑/美元            1.2241  1.2250  -0.07 -16.94  1.4738
    美元/加元            1.3250  1.3228  +0.17  -4.26  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7684  6.7466  +0.32  +3.05  6.5680
    澳元/美元            0.7641  0.7624  +0.22  +5.03  0.7275
    新西兰元/美元        0.7167  0.7188  -0.29  +5.01  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0828  1.0847  -0.18  -0.53  1.0886
    欧元/英镑         0.8888  0.8925  -0.41 +20.65  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.6960  9.6967  -0.01  +5.73  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2144  8.1823  +0.39  -7.07  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 汪红英/侯雪苹/高琦/刘秀红/于春红/蔡美珍/孙茉莉/)

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