欧洲汇市：英镑小跌，观望欧盟峰会研判英国退欧谈判情势

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
自6月公投以来，英镑已下跌近20%，在特雷莎梅引发对“硬性退欧”的担忧后，英镑跌势在过去几周加剧。
“由于英国和欧洲其他国家陷入政治僵局，投资者开始考虑硬性退欧对英国经济和经常帐的影响。此外，市场也担心通胀上升将阻碍英国央行推出措施来支持经济，”荷兰银行的宏观研究负责人Nick Kounis说。
但英镑的表现好于欧元，英镑兑欧元 上涨0.2%至0.8896英镑，为10月7日以来最高水准。欧洲央行总裁德拉吉的言论，平息了有关央行考虑如何逐步撤走购债计划的传言，这令欧元受到打击。
“在昨日德拉吉强烈否认撤出购债后，欧元仍未恢复元气。”(完)
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路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。