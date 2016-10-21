欧洲汇市：英镑小跌，观望欧盟峰会研判英国退欧谈判情势

自6月公投以来，英镑已下跌近20%，在特雷莎梅引发对“硬性退欧”的担忧后，英镑跌势在过去几周加剧。

“由于英国和欧洲其他国家陷入政治僵局，投资者开始考虑硬性退欧对英国经济和经常帐的影响。此外，市场也担心通胀上升将阻碍英国央行推出措施来支持经济，”荷兰银行的宏观研究负责人Nick Kounis说。

但英镑的表现好于欧元，英镑兑欧元 上涨0.2%至0.8896英镑，为10月7日以来最高水准。欧洲央行总裁德拉吉的言论，平息了有关央行考虑如何逐步撤走购债计划的传言，这令欧元受到打击。

“在昨日德拉吉强烈否认撤出购债后，欧元仍未恢复元气。”(完)

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