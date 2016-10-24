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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：10月24日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北10月24日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单3,180亿台币。
    
    紧缩因素：
    --央行料将发行定存单。
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    本提存期：
              
    --央行存单到期 1兆(万亿)6,543亿台币。   
       10/25                         30亿台币
       10/26                         25亿台币
       10/27                   6,072.50亿台币
       10/28                     637.50亿台币
       10/31                   3,751.50亿台币
       11/01                   1,883.50亿台币
       11/02                   2,541.50亿台币
       11/03                   1,601.50亿台币
    
  --公债还本与付息共5.25亿台币。    
         10/26     104甲14期1息          5.25亿台币 
    --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素：
    --10/25：财政部发行105甲13期公债，天期为5年期，金额为300亿台币。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)         

 (记者 詹静宜；审校 罗两莎)

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