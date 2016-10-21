欧洲企业：第三季整体获利料减少13%--汤森路透数据

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
能源企业获利料下降逾三分之一，因原油价格大幅下跌给主要生产商造成拖累，不过鉴于油价较上年同期的表现越来越利好，从本季度起生产商面临的这些不利因素料将减弱。
今年迄今区域内表现最差的金融企业料将紧随其后，第三季获利料下降31.9%。包括德意志银行 、巴克莱 和瑞银集团(UBS) 等欧洲主要银行定于下周公布业绩。
周期消费企业和工业企业料将表现靓丽，周期消费企业第三季获利料跳增42%。
数据还显示，截至目前，STOXX 600指数超过20只成分股公司已公布业绩，其中57%的表现超出分析师预估，高于长期平均值49%。(完) (编译/审校 汪红英/刘秀红/孙茉莉)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。