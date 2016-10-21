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市场报道 | 2016年 10月 21日 星期五 16:57 BJT

欧洲企业：第三季整体获利料减少13%--汤森路透数据

能源企业获利料下降逾三分之一，因原油价格大幅下跌给主要生产商造成拖累，不过鉴于油价较上年同期的表现越来越利好，从本季度起生产商面临的这些不利因素料将减弱。

今年迄今区域内表现最差的金融企业料将紧随其后，第三季获利料下降31.9%。包括德意志银行 、巴克莱 和瑞银集团(UBS) 等欧洲主要银行定于下周公布业绩。

周期消费企业和工业企业料将表现靓丽，周期消费企业第三季获利料跳增42%。

数据还显示，截至目前，STOXX 600指数超过20只成分股公司已公布业绩，其中57%的表现超出分析师预估，高于长期平均值49%。(完) (编译/审校 汪红英/刘秀红/孙茉莉)

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