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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 17:00 BJT

台湾汇市：台币兑美元随亚币收贬1角，下周视月底出口商抛汇力道及外资动向

* 欧洲央行宣布维持宽松，国际美元走强
    * 外商银先买汇，后抛汇，缩减台币贬幅
    * 下周视出口商月底抛汇力道
    * 下周台币主要区间暂看在31.500-31.850

    路透台北10月21日 - 台币兑美元 周五收贬1角。交易员表示，因国际美元走强
令台币随亚币走贬且外资汇出。只不过午后部分外资反手抛汇，使台币贬幅缩小。展望下周
，则需观察出口商抛汇需求与外资的动向而定。
    
    汇银人士表示，欧洲央行宣布维持宽松，国际美元走强，人民币明显走弱，令亚币抬不
起头，韩元 今日贬幅也颇为深重。下周是月底最后一周，估计出口商会有例行性
美元卖需，先看31.800的关卡能否有守。
    
    〞现在美元还是比较看多，不过要马上贬破31.800还是不太容易，〞一位小型商银交易
员说。
    
    他们认为，午后市场看外资又买超韩国股市，预料韩元再贬幅度可能有限，也吸引部分
美元空单进场。不过，由于美国年底升息的机会还是很高，市场对此大多不敢掉以轻心，认
为外资会缓慢撤出股市的大有人在，因此美元多方依旧蓄势待发。    
    
    汇银人士预估下周台币兑美元料在31.500-31.850区间震荡。     
    
    台湾股市周五收盘微跌0.11%，终止连四涨格局，周线则收红1.54%。台湾证券交易所资
料显示，外资及陆资在台股转为卖超11.58亿台币，中止先前 连三个交易日买超共计115.53
亿台币 
 
      
    韩元兑美元 收报1,134.9，上日收在1,127.5。
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇 报31.675/31.705，上日收在3
1.600。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日 
                       报价                                      亿美元  
 台北外汇经纪公      31.630     31.530  31.603-31.687   31.610     6.80    6.27
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      31.629     31.529  31.595-31.685   31.600     3.62    3.83
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         -0.010/0.010              -0.045/-0.035
 美元/台币六个月期        -0.165/-0.125              -0.230/-0.200
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　          

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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