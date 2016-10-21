台湾汇市：台币兑美元随亚币收贬1角，下周视月底出口商抛汇力道及外资动向

* 欧洲央行宣布维持宽松，国际美元走强 * 外商银先买汇，后抛汇，缩减台币贬幅 * 下周视出口商月底抛汇力道 * 下周台币主要区间暂看在31.500-31.850 路透台北10月21日 - 台币兑美元 周五收贬1角。交易员表示，因国际美元走强 令台币随亚币走贬且外资汇出。只不过午后部分外资反手抛汇，使台币贬幅缩小。展望下周 ，则需观察出口商抛汇需求与外资的动向而定。 汇银人士表示，欧洲央行宣布维持宽松，国际美元走强，人民币明显走弱，令亚币抬不 起头，韩元 今日贬幅也颇为深重。下周是月底最后一周，估计出口商会有例行性 美元卖需，先看31.800的关卡能否有守。 〞现在美元还是比较看多，不过要马上贬破31.800还是不太容易，〞一位小型商银交易 员说。 他们认为，午后市场看外资又买超韩国股市，预料韩元再贬幅度可能有限，也吸引部分 美元空单进场。不过，由于美国年底升息的机会还是很高，市场对此大多不敢掉以轻心，认 为外资会缓慢撤出股市的大有人在，因此美元多方依旧蓄势待发。 汇银人士预估下周台币兑美元料在31.500-31.850区间震荡。 台湾股市周五收盘微跌0.11%，终止连四涨格局，周线则收红1.54%。台湾证券交易所资 料显示，外资及陆资在台股转为卖超11.58亿台币，中止先前 连三个交易日买超共计115.53 亿台币 韩元兑美元 收报1,134.9，上日收在1,127.5。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇 报31.675/31.705，上日收在3 1.600。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.630 31.530 31.603-31.687 31.610 6.80 6.27 司 元太外汇经纪公 31.629 31.529 31.595-31.685 31.600 3.62 3.83 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.010/0.010 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.165/-0.125 -0.230/-0.200 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)