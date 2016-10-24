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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 17:13 BJT

更正-****全球外汇市场一周综述：美元因大选走势和加息前景上涨，人民币跌破6.75--PDF版本****

(更正内文“主要货币对一周走势”中，第二张图表应为"美元/日圆"，非"欧元")

亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选： here%20forex%20wrapup%2010212016.%20SIMP%20docx.pdf

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