台湾经济指标预测--10月24日至11月21日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 10月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/24 0830 季调失业率 9月 -- 3.95% 10/24 1620 M2年增率 9月 -- +4.51% 10/24 1600 工业生产指数 9月 -- +7.74% 10/28 0830 经济成长率 第三季 -- +0.70% (初值) (第二季统计值) * 10月31日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/4 1620 外汇存底 10月 -- 4,367.26亿美元 * 11月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/7 1600 出口 10月 -- -1.8% 11/8 0830 消费者物价指 10月 -- +0.33% 数(CPI) * 11月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/21 1620 经常帐 第三季 -- 顺差171.3亿美元 11/21 1600 外销订单 10月 -- +3.9% 年变动率 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第四季 -- 1.375% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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