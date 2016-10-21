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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 17:24 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增138亿台币，上周净增118.5亿

路透台北10月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增138亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆(
万亿)4,515.3亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增118.5亿台币。
       
  台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 
          
 日期     到期量(亿)      发行量(亿)              增加/减少(亿)
   10/17        6,320.00                6,457.50        +137.50
   10/18        2,759.50                2,761.00           1.50
   10/19        3,950.50                3,949.50          -1.00
   10/20        3,232.00                3,232.00           0.00
   10/21        1,636.00                1,636.00           0.00
 总计          17,898.00               18,036.00        +138.00
 
 日期     91天期发行量(   182天期发行量(亿)
          亿)             
   10/17              45                       9
   10/18              23                       6
   10/19               9                       5
   10/20              39                       6
   10/21              44                       6
 总计                160                      32
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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