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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 17:38 BJT

中国新债：四川下周五将发行386.52亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海10月21日 - 中国四川省财政厅周五公告，将于下周五(28日)招标发行总额386
.52亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债306.24亿元，专项债80.28亿元，期限均包
括三、五、七和10年。
    
    上述债券均全部为置换债券，中债资信评估对债券的评级为AAA。
        
    具体发行规模和招标时间如下：           
   类别    期限   规模(亿元)         招标时间          发行期
 一般债券  三年       91      10月28日下午14:00-14:4  10月31日
                                        0             
           五年       91                                  
           七年       91                                  
           10年     33.24                                 
           小计     306.24                                
 专项债券  三年       24      10月28日下午15:00-15:4  10月31日
                                        0             
           五年       24                                  
           七年       24                                  
           10年      8.28                                 
           小计     80.28                                 
           总计     386.52                                
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮20%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

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 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

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