中国新债：四川下周五将发行386.52亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海10月21日 - 中国四川省财政厅周五公告，将于下周五(28日)招标发行总额386 .52亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债306.24亿元，专项债80.28亿元，期限均包 括三、五、七和10年。 上述债券均全部为置换债券，中债资信评估对债券的评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 三年 91 10月28日下午14:00-14:4 10月31日 0 五年 91 七年 91 10年 33.24 小计 306.24 专项债券 三年 24 10月28日下午15:00-15:4 10月31日 0 五年 24 七年 24 10年 8.28 小计 80.28 总计 386.52 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮20%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)