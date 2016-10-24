重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的10月17日-21日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周贬值0.51%。本周前四天汇价在6.74附近窄幅波动，周五因美元指数大幅上调，汇价一度跌破6.76刷新逾六年新低。尽管美元基本面并无明显变化，但欧洲央行决议打击欧元，日本央行亦表示将继续执行极度宽松、扩张的货币政策打压日元，迫使美元指数被动走升；而中国央行亦放松对即期市场的干预，致人民币走弱。随着美联储12月加息预期升温，在强势美元的冲击下，短期人民币或继续承压。 公开市场操作: --外汇、缴税等因素叠加，中国银行间资金面当周转紧，央行公开市场操作及MLF(中期借贷便利)均顺势加码：逆回购方面，在七天期限基础上陆续恢复14天、28天品种，单周转为净投放955亿元。为应对本月巨量MLF到期，央行本周中还开展4,620亿元操作，为MLF工具创设以来的单次最高操作规模。

随着前三季度经济金融数据出齐，业内人士认为，年内经济实现6.7%的GDP增长目标风险不大，货币政策进一步刺激的必要性也下降，央行资金投放即使有所放量，也属中性操作；配合房地产调控等近期政策重点，流动性料难见大幅放松。

债市: --中国银行间债市当周走势震荡偏强。尽管先后出炉的9月份金融数据略超预期，以及三季度经济数据基本持稳，但现券对此均反应并不强烈；而在房地产政策严加调控背景下，机构对经济基本面下行压力不减预期仍在，同时资产荒现象仍未有明显改观，因此虽然本周资金面紧张势头一直未见缓解，但在外资等机构买盘的带动下，现券收益率持续走低，其中中长债表现更为明显。

票据: --中国票据转贴利率当周转贴利率小幅上涨，一年期国有股份制银行承兑电票成交在2.72%附近。银行间资金面持续紧张，央行公开市场净投放及中期借贷便利(MLF)超额续做效果均有限，出票机构明显增多，票据价格承压上行。。