人民币衍生品：境内美元掉期曲线走势平稳，大行卖压强致长端略下行

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月21日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周略有下移，走势较年初明显平缓。交易员称，尽管即期人民币贬值较多，但由于大行在掉期市场的卖压一直不减，一年期掉期 走势平稳波幅狭窄，周五略微下行。
他们并指出，由于短端人民币流动性持续紧张而美元相对宽松，掉期曲线短端小幅上行，隔夜掉期 略走升，但对长端的传导并不明显。
“中资大行一直在上面压着，这个月都没怎么动。现在swap市场就像一潭死水，有flow了就做一做，大家都不怎么敢拿头寸。”一外资行交易员称。
北京时间17:22，境内美元/人民币一周期掉期 报21.5点，一个月期 报92点，一年期 报600点，一周和一个月期较上周五均持平，一年期则跌4.15%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.250/4.750，六个月期 为3.800/4.100，均较上周五小跌。
尽管中国央行公开市场连续第二日逾千亿元净投放，但银行间市场周五流动性紧张依旧，隔夜资金尤为稀缺，利率明显上行；除国开行有部分减量供应外，国有大行基本没有融出，而不少股份制银行都有头寸缺口，资金供需失衡较为明显。
人民币兑美元即期 周五大幅收挫，随中间价创逾六年新低，盘中并一度跌破6.76元，本周贬值0.5%。交易员称，美元指数大涨而中间价仍遵循市场化定价，进一步刺激客盘购汇情绪，大行适度提供流动性控制贬值速度；但若美指继续强势，人民币汇价料续承压。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。