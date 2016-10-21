人民币衍生品：境内美元掉期曲线走势平稳，大行卖压强致长端略下行

路透北京10月21日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周略有下移，走势较年初明显平缓。交易员称，尽管即期人民币贬值较多，但由于大行在掉期市场的卖压一直不减，一年期掉期 走势平稳波幅狭窄，周五略微下行。

他们并指出，由于短端人民币流动性持续紧张而美元相对宽松，掉期曲线短端小幅上行，隔夜掉期 略走升，但对长端的传导并不明显。

“中资大行一直在上面压着，这个月都没怎么动。现在swap市场就像一潭死水，有flow了就做一做，大家都不怎么敢拿头寸。”一外资行交易员称。

北京时间17:22，境内美元/人民币一周期掉期 报21.5点，一个月期 报92点，一年期 报600点，一周和一个月期较上周五均持平，一年期则跌4.15%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.250/4.750，六个月期 为3.800/4.100，均较上周五小跌。

尽管中国央行公开市场连续第二日逾千亿元净投放，但银行间市场周五流动性紧张依旧，隔夜资金尤为稀缺，利率明显上行；除国开行有部分减量供应外，国有大行基本没有融出，而不少股份制银行都有头寸缺口，资金供需失衡较为明显。