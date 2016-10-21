版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 18:00 BJT

台湾个股：永丰投信处分大陆合资基金公司49%股权，交易金额1.6亿元人民币

路透台北10月21日 - 台湾中小型金控--永丰金控 周五称，将处分子公司永丰投信大陆合资基金公司-圆信永丰49%股权，予厦门农商投资集团、厦门国际金融资产交易中心，交易金额为1.6亿元人民币。

永丰金控发布新闻稿表示，预计该案税前处分收益为4.66亿台币。本交易案仍须待台湾与大陆主管机关核准后生效。

永丰金控此前公布今年九月自结单月税后盈余3.98亿台币，累计前九月税后盈余69.37亿台币。

永丰金控收跌0.22%报9.2台币，表现不如金融保险类指数 的0.04%跌幅。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐