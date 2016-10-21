台湾个股：永丰投信处分大陆合资基金公司49%股权，交易金额1.6亿元人民币

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北10月21日 - 台湾中小型金控--永丰金控 周五称，将处分子公司永丰投信大陆合资基金公司-圆信永丰49%股权，予厦门农商投资集团、厦门国际金融资产交易中心，交易金额为1.6亿元人民币。
永丰金控发布新闻稿表示，预计该案税前处分收益为4.66亿台币。本交易案仍须待台湾与大陆主管机关核准后生效。
永丰金控此前公布今年九月自结单月税后盈余3.98亿台币，累计前九月税后盈余69.37亿台币。
永丰金控收跌0.22%报9.2台币，表现不如金融保险类指数 的0.04%跌幅。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。