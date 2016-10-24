重温稿-台湾货币市场：跨月短率区间高位微扬，资金需求不多料下周跨月短率持稳

* 跨月拆款短率区间高位微扬 * 资金需求不多料下周跨月短率持稳区间 * 短票及RP利率仍持平不变 记者 詹静宜 路透台北10月21日 - 台湾银行间跨月拆款利率周五区间高位微扬。资金调度人士指出 ，虽有多家银行加入跨月资金供给行列，但有银行今将两周拆款利率拉高至0.35%，带动跨 月拆款利率区间高位较上日小幅走高，但跨月资金需求并不多，料下周跨月短率有望续持在 既有区间。 他们表示，因此前台风连续假期休市致下周二、三央行存单到期金额很少，不排除央行 下周将适度调整存单落点，为下周月底当周资金调度增添不确定性。 〞没意外，月底前会继续开门(供给跨月资金)。〞一位大型银行拆出方资调人士说。 他们认为，今日跨月资金需求来自票券商，主要成交在0.33-0.34%，而少数银行以0.35 %利率与票券商承作两周跨月拆款，稍有拉高区间高位，但本月非季底，料月底资金紧缩效 应不会太过明显，下周或有银行企图拉高跨月拆款利率惟幅度不致于太大。 本地时间 14:19 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.630 31.530 台湾加权股价指数<.TWII 9,306.57 9,317.24 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.230% 0.177-0.230% --一周拆款利率区间 0.173-0.320% 0.180-0.320% --两周拆款利率区间 0.180-0.350% 0.185-0.340% **短票量略增** 短票方面，票券商交易员指出，周五发票量例行性增加，而银行买票需求仍在，且今日 国际板债券大额交割因素去除，令30天短票利率持稳既有区间。 展望下周，他们表示，因应下周二(25日)部分公司休假未开业，且先前已避开资金落点 月底，预计下周总体发票量能将较本周减少，因资金缺口较小料下周短票利率有望维持原本 区间盘整。 “月底就且看且走，希望不要受月底因素影响。〞一大型票券交易员说。 今日30天自保短票利率承作区间在0.33-0.34%，大致持平上日。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.337%，区间在0.32-0.35% ，成交金额为165.65亿台币；前日加权平均利率为0.338%，区间在0.32-0.35%，成交金额为 59亿台币。 台湾央行周五发行1,636亿台币定存单，与今日定期存单到期金额相同，存单到期余额 连续第二日持平不变。 下周到期央行定存单金额共9,945亿台币；资金落点分别为周一3,180亿、周二30亿、周 三25亿、周四6,072.5亿及周五637.5亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为573亿台币，累计至周日超额准备9,602亿台 币、加计前期1%的超额准备为1兆842亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，今日国际板债券交割法国电力26.55亿 美元债及阿布达比国家银行6.96亿美元债，对市场的影响已显着缓和，毕竟日前寿险业已提 前安排好资金调度，致今日RP利率持平不变。 他们表示，今日投信端、寿险端资金皆为小幅进出，加以券商间资金缺口仍小，RP利率 仍在区间内整理，下周迈入月底，仍要留意月底资金情势变化。 〞稍微担心月底会不会吃紧。〞一大型证券商交易员说。 另位大型票券商交易员表示，目前交投仍以到期续作为主，RP利率仍旧持稳区间，预期 月底RP利率变化不致太大。 下周债券相关资金预期变化因素包括周二交割五年期公债105/13期300亿台币、周四交 割中国输出入银行主顺位金融债55亿台币。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0. 27-0.28%；银行承作的公债RP利率主要落在0.29%，大致持平上日；公司债附买回利率月内 天期主要成交在0.34%，跨月在0.35%、部分成交在0.36%，上日亦同。 大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；短天 期公司债附买回利率主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27-0 .30%，以上报价与上日变化不大。(完) (审校 杨淑祯)