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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 18:15 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0899  1.0928  -0.27  +0.36  1.0860
    美元/日圆            103.80  103.94  -0.13 -13.72  120.30
    欧元/日圆         113.16  113.59  -0.38 -13.27  130.47
    美元/瑞郎            0.9940  0.9923  +0.17  -0.78  1.0018
    英镑/美元            1.2231  1.2250  -0.16 -17.01  1.4738
    美元/加元            1.3239  1.3228  +0.08  -4.34  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7711  6.7466  +0.36  +3.09  6.5680
    澳元/美元            0.7634  0.7624  +0.13  +4.93  0.7275
    新西兰元/美元        0.7169  0.7188  -0.26  +5.04  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0839  1.0847  -0.07  -0.43  1.0886
    欧元/英镑         0.8911  0.8925  -0.16 +20.96  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.6907  9.6967  -0.06  +5.67  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2169  8.1823  +0.42  -7.05  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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