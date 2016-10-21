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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 18:20 BJT

东南亚股市：菲律宾和新加坡股市扩大跌幅，投资者信心降低

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   367.84    -0.96   -0.26  +10.52   332.82
    新加坡                     2831.06   -11.56   -0.41   -1.79  2882.73
    马来西亚                  1669.98     2.80   +0.17   -1.33  1692.51
    泰国                      1500.37     7.64   +0.51  +16.49  1288.02
    印尼                      5409.24     5.55   +0.10  +17.77  4593.01
    菲律宾                     7650.22   -63.10   -0.82  +10.04  6952.08
    越南                        684.83    -1.56   -0.23  +18.27   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 孙茉莉/侯雪苹；审校 李春喜)

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