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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 18:28 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低创三个月最大单周跌幅，受调节仓位拖累

“正在进行仓位调整，”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida称。他还称，前泰国国王普密蓬逝世后出现的对于橡胶出货量的担忧缓解，也导致价格下跌。

TOCOM期胶已较8月25日所及低位148.6日圆飙升24%，周一最高涨至184.6日圆。

1月沪胶 跌140元人民币，收报每吨13,660元(2,020.38美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月11月合约 最新报每公斤144.5美分，涨0.1美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 于春红/高琦)

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