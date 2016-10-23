重温稿-中国经济：健全个税等税收体系，适当加大高收入者税收调节力度--国务院

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月21日 - 中国国务院周五发文称，将进一步发挥税收调节收入分配的作用，健全包括个人所得税在内的税收体系，逐步建立综合和分类相结合的个人所得税制度，进一步减轻中等以下收入者税收负担，适当加大对高收入者的税收调节力度。
中国政府网刊登的《国务院关于激发重点群体活力带动城乡居民增收的实施意见》称，要瞄准技能人才、新型职业农民、科技人员等增收潜力大、带动能力强的七大群体，深化收入分配制度改革，在发展中调整收入分配结构，推出差别化收入分配激励政策。
目标是到2020年，城镇就业规模逐步扩大，居民可支配收入占国内生产总值的比重继续提高。居民内部收入差距持续缩小，中等收入者比重上升，城乡居民人均收入比2010年翻一番。
意见指出，要不断培育和扩大中等收入群体，逐步形成合理有序的收入分配格局，带动城乡居民实现总体增收；鼓励新型劳动密集产业发展，引导和支持沿海劳动密集型产业向中西部地区有序转移。
同时，将完善社会保障制度，实施全民参保计划，基本实现法定人员全覆盖；划转部分国有资本充实社保基金，加大国有资本收益补贴社会保障力度，化解社会保险基金缺口等长期风险。（完）
参看详情，请点选中国政府网：here (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。