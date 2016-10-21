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货币新闻 | 2016年 10月 21日 星期五 19:04 BJT

标题新闻：欧盟反垄断监管机构对伦敦证券交易所集团和德意志交易所合并的检视决定延长三周至3月6日

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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