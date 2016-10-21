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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 20:09 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差小幅上升，即将迎来冬季需求高峰

路透新加坡10月21日 - 亚洲柴油裂解价差周五小幅上升，交易商称，因预期欧洲冬季需求走强。

能源咨询公司FGE高级分析师Sri Paravaikkarasu称，柴油裂解价差料将在未来数月继续受到支撑。

“我认为，在当前非汽油旺季阶段，炼厂不会改变产出结构(最大化汽油产出)，而且炼厂将在检修过后再开足马力生产，”她表示。

目前柴油供应仍然充裕，部分是因为中国出口仍创纪录高位。

周五数据显示，中国9月柴油及汽油出口均创纪录最高。中国海关数据显示，9月柴油出口跳增44%至160万吨，刷新7月所及纪录高位153万吨。

印度航空部周五称，根据提升中小城市之间航空旅行的计划，第一批航班应该能在1月投入服务。交易商称，这有望提升印度的航煤需求。

新加坡现货市场上有两笔柴油交易达成，没有航煤交易。

道达尔售出235,000桶10ppm含硫柴油，船期为11月5-9日，买家为维多公司，成交价格较11月3-9日新加坡报价平均水平每桶升水0.40美元。

新加坡贸易商兴隆售出150,000桶500ppm含硫柴油，船期为11月5-9日，买家为BP，成交价格较新加坡报价11月平均水平每桶升水0.20美元。(完)

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