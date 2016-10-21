国际油市：亚洲柴油裂解价差小幅上升，即将迎来冬季需求高峰

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡10月21日 - 亚洲柴油裂解价差周五小幅上升，交易商称，因预期欧洲冬季需求走强。
能源咨询公司FGE高级分析师Sri Paravaikkarasu称，柴油裂解价差料将在未来数月继续受到支撑。
“我认为，在当前非汽油旺季阶段，炼厂不会改变产出结构(最大化汽油产出)，而且炼厂将在检修过后再开足马力生产，”她表示。
目前柴油供应仍然充裕，部分是因为中国出口仍创纪录高位。
周五数据显示，中国9月柴油及汽油出口均创纪录最高。中国海关数据显示，9月柴油出口跳增44%至160万吨，刷新7月所及纪录高位153万吨。
印度航空部周五称，根据提升中小城市之间航空旅行的计划，第一批航班应该能在1月投入服务。交易商称，这有望提升印度的航煤需求。
新加坡现货市场上有两笔柴油交易达成，没有航煤交易。
道达尔售出235,000桶10ppm含硫柴油，船期为11月5-9日，买家为维多公司，成交价格较11月3-9日新加坡报价平均水平每桶升水0.40美元。
新加坡贸易商兴隆售出150,000桶500ppm含硫柴油，船期为11月5-9日，买家为BP，成交价格较新加坡报价11月平均水平每桶升水0.20美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。