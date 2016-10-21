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市场报道 | 2016年 10月 21日 星期五 21:43 BJT

美国热股：微软季度营收和利润超过预期，盘初急升5%

路透10月21日 - 美国科技巨擘微软(Microsoft) 周四公布经调整后季度营收和利润超过预期，得益于云业务的营收激增。微软宣布，公司最重要的云产品--Azure营收增长116%。

周五盘初急升5%，报60.10美元。(完)

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