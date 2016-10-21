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市场报道 | 2016年 10月 21日 星期五 21:43 BJT

美国热股：爱立信第三季营业利润同比骤降93%，盘初急跌逾4%

路透10月21日 - 全球最大的移动网络设备生产商--爱立信(Ericsson) 周五公布，第三季北美营收下滑，上周爱立信还刚刚发布了获利预警，凸显该公司已深陷危机。爱立信周五证实，季度营业利率从上年同期的51亿瑞典克朗降至3亿瑞典克朗，降幅达93%，营收(销售)下降14%至511亿。

周五盘初急跌4.5%，报5.13美元。(完)

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