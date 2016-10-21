美国热股：通用电气下调全年营收增长预估，盘初下跌逾2%

路透10月21日 - 通用电气 周五公布，季度获利增长6.7%，受到电力及可再生能源业务的强劲表现提振。不过经济增长迟缓，尤其是在油气业务领域的低迷，继续对营收构成拖累，这促使通用电气下调了营收增速目标，并缩窄了今年的获利预估区间。