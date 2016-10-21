国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近六个月高位，汽油价差六日连涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡10月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跳增近19%，接近六个月高位每吨69.23美元，受到供应趋紧而需求稳健的支撑。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)共计买入约75,000吨石脑油，12月上半月抵达丽水，成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水3.75-4.00美元。
尽管贴水仍意味着供应充足，但供应状况和8月份相比已收紧，8月份的每吨贴水一度高达13.50美元。
在YNCC上述购买的前一天，乐天化学买入100,000吨石脑油，也是12月上半月交付。
交易商称，尽管巴斯夫已宣布，因德国一处化工厂发生火灾，其购买石脑油活动遭遇不可抗力，但该公司将在未来几天逐渐恢复裂解装置的生产。
交易商称，该公司裂解装置每月需要约150,000-180,000吨石脑油。
**汽油价差六日连涨**
亚洲汽油价差连续第六个交易日上涨，接近每桶9.18美元的三周半高位，因炼厂检修抑制了供应。
“这里有很多影响因素，但主要还是受供应面驱动...有很多炼厂在检修，令供应吃紧，”FGE分析师Sri Paravaikkarasu称。
尽管截至10月19日当周新加坡境内轻质馏分油库存增加，但规模仍低于3月初所及纪录高位1,550万桶。
荷兰咨询机构PJK International称，截至10月20日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存亦下降，较上年同期下降20%。
多数石油交易中心库存下降，以及中国产量下滑，意味着两年来原油及油品供应过剩的油市更为接近均衡。
新加坡现货市场上有三笔汽油交易达成，一笔石脑油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 汪红英)
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