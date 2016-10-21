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市场报道 | 2016年 10月 21日 星期五 21:43 BJT

美国热股：沃尔玛将投资中国网上杂货公司，盘初小跌

路透10月21日 - 美国零售巨头沃尔玛(Wal-Mart) 周五表示，将向中国网上杂货和速递公司New Dada投资5,000万美元。沃尔玛与中国本地网络公司扩大合作，以帮助提升其在中国的销售。

周五盘初小跌0.55%，报68.35美元。(完)

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