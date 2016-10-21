国际油市：亚洲180-cst燃料油裂解价差走坚，因需求持坚且炼厂检修

路透新加坡10月21日 - 亚洲180-cst燃料油 较迪拜原油的裂解价差贴水周五创下近四周最窄，报每桶贴水3.46美元，行业消息人士称这是受炼厂设备维护、原油价格下滑以及燃料油需求坚挺的提振。

在连涨五日之后，180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差目前接近9月20日创下的八个月高位每桶3.22美元。

自周初以来，180-cst燃料油裂解价差贴水收窄0.82美元，周一则为每桶贴水4.28美元。

普氏窗口周五未见现货交易，行业消息人士称，原油市场动荡之际，卖家再度撤回报价。

阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的独立燃料油库存从前一周的约两年低点回升。

PJK International的数据显示，截至10月20日一周的库存上升24%或12.2万吨，至64万吨。

行业消息人士称，库存的上升可能是因为一些俄罗斯燃料油的到岸。

新加坡现货市场未报告有现货交易。(完)

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