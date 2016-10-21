国际油市：亚洲180-cst燃料油裂解价差走坚，因需求持坚且炼厂检修

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡10月21日 - 亚洲180-cst燃料油 较迪拜原油的裂解价差贴水周五创下近四周最窄，报每桶贴水3.46美元，行业消息人士称这是受炼厂设备维护、原油价格下滑以及燃料油需求坚挺的提振。
在连涨五日之后，180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差目前接近9月20日创下的八个月高位每桶3.22美元。
自周初以来，180-cst燃料油裂解价差贴水收窄0.82美元，周一则为每桶贴水4.28美元。
普氏窗口周五未见现货交易，行业消息人士称，原油市场动荡之际，卖家再度撤回报价。
阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的独立燃料油库存从前一周的约两年低点回升。
PJK International的数据显示，截至10月20日一周的库存上升24%或12.2万吨，至64万吨。
行业消息人士称，库存的上升可能是因为一些俄罗斯燃料油的到岸。
新加坡现货市场未报告有现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 刘秀红)
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