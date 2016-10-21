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亚洲 | 2016年 10月 21日 星期五 20:49 BJT

马来西亚期市：棕榈油收高，受库存较低的支撑

路透吉隆坡10月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五逆转盘中的跌势并收高，因交易员在周末前轧平仓位，且库存水平较低。

马来西亚衍生品交易所指标1月棕榈油期货 上涨0.2%，收报每吨2,724马币(651.21美元)。盘中曾跌至三周低点。

棕榈油期货合约成交量为42,198口，每口25吨。

本周棕榈油累计上涨2.4%，为连续第二周上涨。

“只要库存不(快速)上升，市场就不会大幅下跌，即便是需求也较差。没有迹象显示库存会立即上升，所以这会支撑市场，”吉隆坡的一位交易员说。

他还表示，由于季节性原因产出水平预计会下降。

另一位交易员表示，围绕马来西亚政府预算的正面人气也支撑市场。

马来西亚政府周五表示，2017年马来西亚棕榈油产出预计会比今年高出5.6%。

政府的一项年度经济报告预测，2016年马来西亚棕榈油产出预计会下降9.8%至1,800万吨，而单产预计会下滑5.3%。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 刘秀红)

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