马来西亚期市：棕榈油收高，受库存较低的支撑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透吉隆坡10月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五逆转盘中的跌势并收高，因交易员在周末前轧平仓位，且库存水平较低。
马来西亚衍生品交易所指标1月棕榈油期货 上涨0.2%，收报每吨2,724马币(651.21美元)。盘中曾跌至三周低点。
棕榈油期货合约成交量为42,198口，每口25吨。
本周棕榈油累计上涨2.4%，为连续第二周上涨。
“只要库存不(快速)上升，市场就不会大幅下跌，即便是需求也较差。没有迹象显示库存会立即上升，所以这会支撑市场，”吉隆坡的一位交易员说。
他还表示，由于季节性原因产出水平预计会下降。
另一位交易员表示，围绕马来西亚政府预算的正面人气也支撑市场。
马来西亚政府周五表示，2017年马来西亚棕榈油产出预计会比今年高出5.6%。
政府的一项年度经济报告预测，2016年马来西亚棕榈油产出预计会下降9.8%至1,800万吨，而单产预计会下滑5.3%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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