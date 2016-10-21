欧洲汇市：英镑跌穿1.22美元至四日低位，料欧盟强硬立场将损及英国经济

路透伦敦10月21日 - 英镑周五跌穿1.22美元，至四日低位，因预期欧盟在英国退欧磋商中将采取强硬立场，会损及英国经济。

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)首次出席欧盟峰会，试图就脱欧一事安抚欧盟各国领袖，但法国总统奥朗德忠告她准备好迎接艰难的谈判过程。

在欧洲交易时段大部分时间，英镑 交投在略高于1.22美元的水准，但在美国交易时段开始后，一度跌至1.2171美元的低位。在1410 GMT，英镑报1.2198美元，日内下滑0.5%。

“显然，美元表现强于英镑，在进入美国交易时段后，英镑进一步下跌，”一大型国际银行交易商说。

“从汇价走势来看，可能有一些卖出英镑/日圆的指令。1.22美元是英镑闪跌当日触及的水准，所以市场感觉，1.22美元中段的某个价位是英镑的关键水准，(今日)英镑失守该水准。但我要强调，今日市场交投非常清淡。”

自6月公投以来，英镑已下跌18%，在特雷莎梅引发对“硬性退欧”的担忧后，英镑跌势在10月加剧。

“由于英国和欧洲其他国家陷入政治僵局，投资者开始考虑硬性退欧对英国经济和经常帐的影响。此外，市场也担心通胀上升将阻碍英国央行推出措施来支持经济，”荷兰银行的宏观研究负责人Nick Kounis说。

英国10年期公债 收益率早盘几无变动，报大约1.09%，持于周一触及的约四个月最高位1.22%之下。