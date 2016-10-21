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货币新闻 | 2016年 10月 21日 星期五 23:17 BJT

标题新闻：AT&T正在就收购时代华纳进行深入磋商，最早可能本周末达成协议-华尔街日报

美国电话电报公司(AT&T)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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